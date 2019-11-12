Около 200 нарушений за несколько дней совершил водитель Lexus в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водитель автомашины марки «Lexus» установил и управлял авто с заведомо подложными номерными знаками, всячески нарушая ПДД в Алматы. Как борются с водителями без номерных знаков, либо с подложными номерными знаками на авто и какие меры будут применять в целях оздоровления дорожной безопасности, рассказали в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в автоматизированных информационных системах, используемых полицией для обеспечения правопорядка в городе на должном уровне, усовершенствованы функции распознания с помощью видеокамер транспортные средства с подложными госномерами или вовсе без них. Это позволяет оперативно выявить и отследить нарушителей на дорогах нашего мегаполиса. Сама система устроена так, что весь автомобильный поток проверяется на соответствие принадлежности государственного регистрационного номерного знака к автомобилю. В случае выявления нестыковок, а именно фактов передвижения ТС на поддельных номерах либо без номеров, дежурным оператором незамедлительно направляется ориентировка на задержание и принятие мер в отношении правонарушителя. К примеру, водитель автомашины марки «Lexus» установил и управлял авто с заведомо подложными номерными знаками, всячески нарушая ПДД. Только за несколько дней им допущено около двухсот нарушений. К нему уже приняты меры административного воздействия, вплоть до лишения права управления ТС и водворения машины на специализированную штрафную стоянку. Это умышленные действия и тут никаких оправданий нет. Данная работа проводится на постоянной основе повсеместно на территории нашего города», - сообщил начальник Центра оперативного управления Андрей Квашнин.

По данным спикера, только за последнее время на дорогах Алматы посредство новых технологий, а также полицейских экипажей выявлено более 50 автомашин с «липовыми» госномерами и еще свыше 100 авто без номеров. К нарушителям приняты соответствующие меры.