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Около 200 мошенничеств совершено через два сайта объявлений в Петропавловске

30 Ноября 2022, 21:18
Около 200 мошенничеств совершено через два сайта объявлений в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Петропавловска встретились с представителями казахстанских офисов сайтов объявлений ОLХ и Колеса.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года в Петропавловске зарегистрировали 31 интернет-мошенничество, совершенное через Колеса.kz и 161 – через ОLХ. В производстве городских следователей в этом году находилось 7 уголовных дел по фейковым объявлениям.

В режиме zoom-конференции офицеры и менеджеры сайтов обсудили вопросы профилактики интернет-мошенничеств, обменялись контактами для оперативного решения проблемных вопросов.

В пресс-службе отметили, что раньше для удаления фейковых объявлений и аккаунтов требовалось время. Ожидается, что теперь этот процесс будет проходить быстрее. По мнению полицейских, оперативное удаление лжеобъявлений поможет уберечь пользователей от действий злоумышленников.

«В ходе подворных обходов, на родительских собраниях и встречах сотрудники разъясняют горожанам об опасности разглашения персональных данных, установки на свои устройства сторонних программ и приложений, о недопустимости перехода по подозрительным ссылкам, обещающим вознаграждение и прибыль. Только строгое соблюдение цифровой гигиены, а также привычка не торопиться при проведении финансовых операций в Сети помогут минимизировать риски стать жертвой интернет-мошенников», - отметил начальник управления полиции города Жандос Мухатов.


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