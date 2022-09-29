Около 200 млрд тенге инвестиций привлекли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанский области за восемь месяцев приток инвестиций в основной капитал составил 199,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления экономики Куанышбека Калижанова, основная доля вложений – около 59 % - собственные средства предприятий. В структуре инвестиций наибольший удельный вес приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство – 52 %, операции с недвижимым имуществом, транспорт, складирование и промышленность.

Рост инвестиций наблюдается в Петропавловске и 10-ти районах области. В тройку лидеров входят Жамбылский, Айыртауский и Акжарский районы.

Отрицательную динамику показали Мамлютский, район М. Жумабаева и Шал акына. Здесь снижение инвестиций составило 40 %, 14 % и 8 %, соответственно.