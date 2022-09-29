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    14:03, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Около 200 млрд тенге инвестиций привлекли в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанский области за восемь месяцев приток инвестиций в основной капитал составил 199,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя управления экономики Куанышбека Калижанова, основная доля вложений – около 59 % - собственные средства предприятий. В структуре инвестиций наибольший удельный вес приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство – 52 %, операции с недвижимым имуществом, транспорт, складирование и промышленность.

    Рост инвестиций наблюдается в Петропавловске и 10-ти районах области. В тройку лидеров входят Жамбылский, Айыртауский и Акжарский районы.

    Отрицательную динамику показали Мамлютский, район М. Жумабаева и Шал акына. Здесь снижение инвестиций составило 40 %, 14 % и 8 %, соответственно.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экономика Инвестпроекты
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