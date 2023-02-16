Около 200 магазинов превысили допустимую торговую надбавку в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев сообщил о превышении рядом торговых точек допустимой надбавки на социально-значимые товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года наши мониторинговые группы около 500 магазинов обошли, из них 198 магазинов превышали торговую надбавку. Есть Закон о торговле, где четко прописано, что надбавка на социально-значимые товары не может превышать 15 %», - сказал Ерлан Бекмурзаев на встрече с экспертами и предпринимателями.

Он напомнил, что многие торговые сети заключили меморандум о не превышении этого уровня.

«К сожалению, не все торговые сети города на сегодня подписались. Мы не говорим о других товарах, мы говорим только о 19 позициях социально-значимых товаров. Поэтому, призываем и малый бизнес, магазины у дома, чтобы они сдерживали цены и не превышали надбавку на социально-значимые товары», - добавил Ерлан Бекмурзаев.

Встреча прошла на площадке Палаты предпринимателей города Астаны.