Около 200 квартир получили деятели культуры и искусства с начала 2024 года в Казахстане

— Сегодня в зале присутствует известная певица и домбристка Татьяна Николаевна Бурмистрова. Уже почти полвека она активно продвигает традиционное казахское искусство и вдохновляет молодых талантливых исполнителей. Сегодня я подписал Указ о награждении Татьяны Бурмистровой высшей наградой — орденом «Отан». Кроме того, сегодня я вручу орден «Барыс» II степени Макпал Жунусовой — талантливой певице, чье творчество находит отклик в сердцах граждан, и прежде всего, наших соотечественниц. Орденом «Барыс» III степени награждается актриса Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова Марина Юрьевна Ганцева. Она внесла значительный вклад в развитие культуры Казахстана, благодаря многолетнему труду и яркому таланту снискала заслуженные симпатии и любовь многочисленных поклонников театрального искусства. В день профессионального праздника ряду деятелей искусства, внесших большой вклад в развитие отечественной культуры, будет присвоено звание «Қазақстанның халық әртісі». В целом, в нынешнем году более 120 представителей этой сферы станут обладателями государственных наград, — сказал Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, наша культура является неотъемлемой частью тюркской цивилизации.

— В этом году в рамках празднования Наурыза в священном Туркестане я выступил с важной инициативой — включить орден Qoja Ahmet Yassaui в перечень государственных наград. Данная награда призвана отметить выдающиеся заслуги как отечественных, так и зарубежных деятелей науки, политики и общества, чей труд способствовал процветанию Казахстана. На прошлой неделе я впервые вручил эту высокую награду Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а два дня назад — бывшему Генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Особо хотел бы отметить, что г-жа Азуле в свое время внесла большой вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО, в частности приняла деятельное участие в ряде важных вопросов, касающихся мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Поэтому мы всегда высоко ценим усилия наших зарубежных партнеров, внесших огромный вклад в укрепление тюркского единства и популяризацию национальной культуры. Также сегодня я вручу ключи от квартир ряду соотечественников, внесших значительный вклад в развитие отечественного искусства. С начала 2024 года деятелям культуры и искусства было предоставлено порядка 200 квартир. Это доброе начинание, безусловно, продолжится и в дальнейшем. Поздравляю! Пусть процветает наше искусство! — подытожил Глава государства.