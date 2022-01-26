+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 200 килограммов рыбы изъяли у браконьера в Карагандинской области

26 Января 2022 13:47
Поделиться:
Около 200 килограммов рыбы изъяли у браконьера в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Около 200 кг рыбы изъяли у браконьера в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
В 13 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Как решают экологические проблемы в СКО В Актау посадят 25 тысяч деревьев В Мангистауской области возобновят работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата»

Сотрудники природоохранной полиции отдела полиции Актогайского района проводили рейдовое мероприятие в районе озера Балхаш. Они обратили внимание на автомобиль, следовавший по берегу водоема. Полицейские остановили транспортное средство под управлением 38-летнего жителя Алматинской области. В ходе осмотра салона машины были изъяты рыболовные снасти, а также около 200 кг свежевыловленной рыбы разного вида. Сумма нанесенного ущерба составила 961 тысячу тенге. Возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Ведется расследование.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Экология   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
В 13 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Как решают экологические проблемы в СКО
В Актау посадят 25 тысяч деревьев
В Мангистауской области возобновят работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата»
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
2 Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
3 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
4 Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
5 Президент РК предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай»
6 Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
Читайте также
Ограбивший магазин в Алматы мародер задержан в Туркестане
Пропавшую в Туркестанской области несовершеннолетнюю нашли в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
Президент РК предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай»
Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив