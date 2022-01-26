Новости
Около 200 килограммов рыбы изъяли у браконьера в Карагандинской области
26 Января 2022 13:47
Поделиться:
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Около 200 кг рыбы изъяли у браконьера в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеКак решают экологические проблемы в СКО В Актау посадят 25 тысяч деревьев В Мангистауской области возобновят работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата»
Сотрудники природоохранной полиции отдела полиции Актогайского района проводили рейдовое мероприятие в районе озера Балхаш. Они обратили внимание на автомобиль, следовавший по берегу водоема. Полицейские остановили транспортное средство под управлением 38-летнего жителя Алматинской области. В ходе осмотра салона машины были изъяты рыболовные снасти, а также около 200 кг свежевыловленной рыбы разного вида. Сумма нанесенного ущерба составила 961 тысячу тенге. Возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Ведется расследование.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Более 200 килограммов наркотиков за год изъяли в Костанайской области
- 73 уголовных дела после массовых беспорядков зарегистрировано в Жамбылской области
- Почти на два миллиона тенге обокрали жительницу Степногорска
- Пьяного россиянина и ругающуюся россиянку сняли с авиарейсов в Нур-Султане
- Ограбивший магазин в Алматы мародер задержан в Туркестане
- Пропавшую в Туркестанской области несовершеннолетнюю нашли в Шымкенте
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047