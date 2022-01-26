Около 200 килограммов рыбы изъяли у браконьера в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Около 200 кг рыбы изъяли у браконьера в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники природоохранной полиции отдела полиции Актогайского района проводили рейдовое мероприятие в районе озера Балхаш. Они обратили внимание на автомобиль, следовавший по берегу водоема. Полицейские остановили транспортное средство под управлением 38-летнего жителя Алматинской области. В ходе осмотра салона машины были изъяты рыболовные снасти, а также около 200 кг свежевыловленной рыбы разного вида. Сумма нанесенного ущерба составила 961 тысячу тенге. Возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Ведется расследование.

