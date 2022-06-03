3 Июня 2022 21:30

Около 200 кг наркотиков изъяли у жителя Шу

ШУ. КАЗИНФОРМ - Около 200 кг наркотиков изъяли у жителя Шу жамбылские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 12 км к западу от села Актобе Шуского района в предпесковой зоне Баусасык задержан 43-летний местный житель.

В ходе осмотра местности изъято растение каннабиса общим весом 194 кг, марихуана высушенная весом 4,8 кг и более 4 гр смолы каннабиса. Задержанный дал признательные показания. Он водворен в ИВС города Шу.

По факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

