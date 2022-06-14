14 Июня 2022 12:46

Около 200 кг марихуаны изъяли у оптовых поставщиков в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в ходе спецоперации у оптовых поставщиков изъято 198 кг марихуаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Карагандинской области провели оперативные разработки по выявлению торговцев крупных партий наркотических средств. В ходе операции полицейские установили, что некие лица из Жамбылской области занимаются поставками значительных объемов наркотиков в регионы республики.

«12 июня в рамках широкомасштабной республиканской операции «Карасора-2022» во время оперативно-следственных мероприятий по подозрению в транспортировке, хранении и сбыте наркотических средств задержали трех мужчин в возрасте 34, 39 и 56 лет. Все они жители Жамбылской области. У задержанных изъято 6 млн 435 тыс. тенге наличными, восемь мешков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, оно является высушенной марихуаной общим весом 198 кг», - сообщил начальник управления противодействия наркопреступности ДП Карагандинской области Бауыржан Миссалимов.

Так же вчера ночью в городах Алматы и Тараз были задержаны трое лиц, участников этой группы. У них изъяты автомобили «Range Rover» и «Лексус», огнестрельное оружие.

Возбуждено уголовное дело по статье 297 части 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Проводится расследование.