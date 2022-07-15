15 Июля 2022 20:15

Около 200 казахстанцев бесплатно обучатся в ведущих вузах Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках межправительственной договоренности казахстанцам ежегодно предоставляются образовательные гранты на академическое обучение в ведущих венгерских вузах. Грант покрывает расходы на обучение, проживание в общежитии, медицинскую страховку, также выплачивается ежемесячная стипендия. В этом году список обладателей грантов программы Stipendium Hungaricum уже утвержден, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

Согласно утвержденному списку, в ведущих вузах Венгрии пройдут обучение 195 казахстанцев, из них 102 – по программе бакалавриата, 72 – в магистратуре, 10 – по программам бакалавриат+магистратура, 11 – в докторантуре. В резервный список вошли 19 претендентов.

«В этом году усовершенствованы правила конкурсного отбора по межправительственным грантам. Впервые предоставляются преимущества в конкурсном отборе для претендентов из сельской местности. Также по нашей инициативе выпускникам межправительственных грантов сокращен срок трудовой отработки с 3 лет до 1 года», – сообщил председатель правления АО «Центр международных программ» Ануар Жангозин.

Отбор претендентов проводила независимая комиссия, которая состоит из экспертов, ученых-докторов инженерно-технических, медицинских, гуманитарных и естественных наук.

Во время собеседования претенденту задавались вопросы для определения уровня мотивации и осознанности выбора специальности, уровня теоретических знаний и достижений в учебе либо в сфере выбранной профессии. Также были учтены личностные качества претендентов. Окончательное решение о присуждении образовательных грантов приняла принимающая сторона.

Итоговая экспертная комиссия включила в основной и резервный список кандидатов с наивысшим средним баллом оценки по трем критериям- уровень знания иностранного языка, средний балл документа об образовании и средняя оценка по итогам собеседования.

В прошлом году географию стран по межправительственным грантам расширили с 7 до 10 стран мира. Ранее была достигнута договоренность с Беларусью, Украиной, Венгрией, КНР, Польшей, Кыргызстаном, Таджикистаном. В прошлом году этот список пополнили Вьетнам, Словакия и Азербайджан.

Межправительственные гранты администрирует Центр международных программ.