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Около 200 граждан станут обладателями квартир по молодежной программе в Нур-Султане

Автор:  
Серик Сабеков
13 Октября 2021, 22:59
Около 200 граждан станут обладателями квартир по молодежной программе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году по молодежной программе «Елорда жастары» около 200 молодых граждан станут обладателями квартир. Об этом сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова в ходе прямого эфира на площадке BaigeNews.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участники программы смогут приобрести как новое, так и вторичное жилье. В этом году бюджет программы составил 3,6 млрд тенге. Эта сумма будет выдана согласно условиям конкурса 200 молодым гражданам. В будущем, думаю, это программа продолжится и будет расширена. Мы до этого эту программу начали реализовывать в Алматы. В первый год, если мы начинали со 100-200 квартир, то в этом году этот показатель составил тысячу квартир», - сказала Ляззат Ибрагимова.

Ранее она заявила, что коэффициент по доходности по жилищным госпрограммам хотят изменить в Казахстане.

Ей был задан вопрос касательно того, что препятствием для покупки жилья по госпрограмме «Нурлы жер» и «Шанырак 5-10-20» является установленный коэффициент 3,7 прожиточного минимума и не планируется ли изменение условий.

«Наверное, 25 лет назад, когда этот закон писался, в то время работники коммерческих компаний получали больше дохода. Но, сейчас ситуация изменилась и бюджетники, госслужащие получают более стабильный доход, может быть не такой высокий», - сказала Ляззат Ибрагимова.


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