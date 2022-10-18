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Около 200 детей погибло на дорогах Казахстана с начала 2022 года – МВД РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
18 Октября 2022, 13:14
Около 200 детей погибло на дорогах Казахстана с начала 2022 года – МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За девять месяцев текущего года наблюдается рост ДТП с участием несовершеннолетних по всем показателям. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дети – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Как правило, дети получают тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. В основном, из-за незнания Правил дорожного движения, или пренебрежения ими, виновниками ДТП становятся дети, играющие на проезжей части, переходящие улицу в неустановленных местах, неправильно осуществляющие посадку в транспортные средства и высадку из них», – сказал Ж. Мураталиев.

Спикер сообщил, что за девять месяцев текущего года наблюдается рост ДТП с участием несовершеннолетних по всем показателям. За отчетный период произошло 2 тыс. 378 ДТП с участием детей, в которых 181 ребенок погиб и 2 тыс. 826 получили ранения.

Ж. Мураталиев привел в пример ДТП, случившееся 13 октября текущего года в Алматинской области, где водитель, управляя автомобилем «Мерседес» на автодороге Алматы-Кокпек-Коктал, выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с автомашиной «Субару Легаси». После чего, последующим выездом за пределы обочины допустил наезд на препятствие, в результате шесть человек погибли на месте происшествия, из них четверо несовершеннолетние и еще четверо были госпитализированы.


ДТП   Происшествия   МВД РК   Дети  
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