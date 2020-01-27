Около 200 человек спасли спасатели из снежных заносов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Всю ночь с 26 на 27 января спасатели ДЧС Карагандинской области и военнослужащие РгК «Орталык» вызволяли автомобили из снежных заносов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«До 06:30 утра 27 января на 1047-1073 км автодороги «Алматы-Екатеринбург», в районе города Темиртау силами ДЧС и в/ч 52859 НГ РгК «Орталык» из застрявших в снежном заносе автобуса и легковых автомобилей было спасено 187 человек, из них 40 детей. Люди размещены в общежитие КарГИУ и колледжа №31 города Темиртау. Спасённые в медицинской помощи не нуждались», - говорится в сообщении.

Отмечается, всего в заносах на данный момент находятся более 20 грузовых, 40 легковых и 1 автобус. Часть водителей от эвакуации отказалась. На месте работает 4 вахтовки, вездеход ТРЭКОЛ и 6 единиц дорожной техники. На дорогах из-за метели и шквального ветра сохраняется нулевая видимость.