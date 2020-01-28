Около 200 автомобилей вызволили из снежного плена в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Совместными усилиями дорожных служб и сотрудников полиции Карагандинской области, из снежного плена было вызволено порядка 200 автомобилей, среди которых было 2 автобуса с пассажирами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 22 по 24 января в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снежной метели и отсутствия видимости на автодорогах республиканского значения было ограничено движение для всех видов транспортных средств на дорогах:

«Кабанбай Батыр – Нур-Султан – Нура – Темиртау», от кольцевой развязки города Темиртау до поселка Нура;

«Кызылорда-Павлодар», от города Караганды до границы Павлодарской области, от города Караганды до города Жезказган;

«Екатеринбург-Алматы» от транспортной развязки поселка Актау до границы Акмолинской области, от города Караганды до города Балхаш;

«Караганда-Аягуз-Бугаз», от города Караганды до города Каркаралинск;

В этот период сотрудниками административной полиции ДП Карагандинской области осуществлялся круглосуточный мониторинг ситуации на автодорогах области, а также контролировалась работа дорожно-коммунальных органов, ответственных за организацию работ по содержанию автодорог. Несмотря на это, со стороны уполномоченных органов имело место несвоевременная очистка дорог от снежных масс по причине крайне недостаточного количества специальной техники, дорожных рабочих, а также неэффективной организации работы дорожных служб в целом.

За допущенные недостатки в содержании улично-дорожной сети 17 уполномоченных лиц, непосредственно ответственных за организацию работы по содержанию автодорог, сотрудниками ДП Карагандинской области привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше полумиллиона тенге.

«Среди нарушителей зарегистрированы:начальник участка «Дирекции платных дорог» АО НК «КазАвтоЖол», ТОО «КЖК», ТОО «ИнвестСпецСтрой», ТОО «СитикКонтракшн», ТОО «Синохайдер», ТОО «Шанхай» (привлечены сотрудниками УАП ДП области), ТОО «Горкомхоз» (ОП г. Балхаша), ТОО «Интеррин» (ОП г. Сатпаева), главный специалист акимата п. Актас (ОП г. Сарани), руководитель отдела «ЖКХ, ПТ и АД г. Жезказган» (УП г. Жезказгана), главный специалист «ОЖКХ, ПТ и АД Жанааркинского района» (ОП Жанааркинского района), ТОО «Рован», ТОО «ТазалыкЭксперт», ТОО «КарЖолСервис» и ИП «Сагуабаев М.М.» (УП г. Караганды), начальник ДЭУ-46 (УП Бухар-Жырауского района)», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.

Совместными усилиями дорожных служб и сотрудников полиции, из снежного плена было вызволено порядка 200 автомобилей, среди которых было 2 автобуса с пассажирами.

За сутки из-за плохих погодных условий зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 2 человека без госпитализации.

Департамент полиции Карагандинской области просит воздержаться от загородных поездок в период ухудшения погодных условий.