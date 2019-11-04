Около 200 автомашин вызволяют из снежного заноса в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за снежных заносов в Актюбинской области образовалось скопление около 200 машин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

«4 ноября в Иргизском районе Актюбинской области, на участке с 1 153 по 1 240 км автодороги Самара-Шымкент, вследствие снежных заносов образовалось скопление предварительно 200 автотранспортных средств. На месте работает оперативная группа из числа МИО, ДЧС, МПС, руководства ТОО «Казахавтодор« по вызволению автотранспорта из снега и эвакуации людей в пункты обогрева. Эвакопункты организованы и развернуты в близлежащих населенных пунктах», - говорится в сообщении.

Также ведутся работы по расчистке дорог от снега.

В ДЧС Актюбинской области развернут оперативный штаб, работает горячая линия по номеру: 8-7132 - 24-75-29.































