Около 200 авто из Армении зарегистрировали за два дня «Приемной на дороге» в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау полицейские помогают водителям регистрировать ввезенные из Армении автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау была проведена двухдневная акция «Приемная на дороге». От водителей поступило около 180 обращений, немалая часть которых касалась регистрации «армянских» авто. Владельцев машин интересовали, в частности, правила прохождения этой процедуры, стоимость пошлин, возможность провести регистрацию по доверенности третьим лицом и другие детали. На вопросы отвечал начальник управления административной полиции ДП Атырауской области Мырзалы Утегалиев. В результате, в первый же день акции в спецЦОНе было зарегистрировано 108 машин из Армении, а 27 августа номера получили еще 84 автовладельца», - сообщает пресс-служба ДП региона.

Информируя, что общей сложности на сегодняшний день в Атырауской области зарегистрировано уже более 3500 таких авто. Полицейские напоминают, что срок регистрации автомашин, ввезенных из Республики Армения до 1 февраля 2020 года, истекает 1 сентября.



