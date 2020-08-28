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Около 200 авто из Армении зарегистрировали за два дня «Приемной на дороге» в Атырау

28 Августа 2020 09:15
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Около 200 авто из Армении зарегистрировали за два дня «Приемной на дороге» в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау полицейские помогают водителям регистрировать ввезенные из Армении автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Атырау была проведена двухдневная акция «Приемная на дороге». От водителей поступило около 180 обращений, немалая часть которых касалась регистрации «армянских» авто. Владельцев машин интересовали, в частности, правила прохождения этой процедуры, стоимость пошлин, возможность провести регистрацию по доверенности третьим лицом и другие детали. На вопросы отвечал начальник управления административной полиции ДП Атырауской области Мырзалы Утегалиев. В результате, в первый же день акции в спецЦОНе было зарегистрировано 108 машин из Армении, а 27 августа номера получили еще 84 автовладельца», - сообщает пресс-служба ДП региона.

Информируя, что общей сложности на сегодняшний день в Атырауской области зарегистрировано уже более 3500 таких авто. Полицейские напоминают, что срок регистрации автомашин, ввезенных из Республики Армения до 1 февраля 2020 года, истекает 1 сентября.



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#Атырауская область   #Транспорт  
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Автор:

Виктор Сутягин

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