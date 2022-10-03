Около 200 акмолинцев получили консультации у столичных кардиологов в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Всемирного дня сердца на базе поликлиники ТОО «Viamedis» в Кокшетау кардиологи Национального научного медицинского центра (ННМЦ) города Астаны провели консультативный прием для пациентов, состоящих на учете с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Интерес именно к кардиологии, конечно, не случаен. На сегодня в мире самые высокие показатели смертности отмечаются среди пациентов, страдающих от заболеваний сердца. Именно поэтому с ноября 2021 года на базе поликлиники ТОО «Viamedis» в Кокшетау начал свою работу кардиоцентр или, как называют его сами медики, центр Сердца.

«У нас наблюдаются пациенты, состоящие на учете с болезнями системы кровообращения (БСК): они регулярно проходят осмотры, получают консультативную помощь и ряд диагностических услуг. Также открыты койки дневного стационара для пациентов, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении. Это большая помощь для наших больных, которые могут периодически получать консультации и вовремя проходить курс лечения. Все это направлено на повышение качества оказываемых медуслуг и их доступности для населения, но прежде всего - на улучшение здоровья самих пациентов», - сообщила руководитель кардиоцентра и отделения специализированной терапевтической помощи Саида Кожахметова.

Чтобы усилить работу центра, в Кокшетау были приглашены специалисты из ННМЦ города Астаны, которые провели консультативный прием пациентов. Это кардиологи Айкумис Маншарипова, Актанова Гульнар, кардиохирург Бегим Орынбасаров, УЗИ-специалист Сауле Нуракаева, кардиоинтервент Абай Ахатов, а также два резидента.

«Мы отобрали около 200 больных, которые стоят на Д-учете, их повторно смотрят, определяют тактику ведения, делают коррекцию в лечении, если это нужно. После мы определимся, нуждаются ли пациенты в стационаре или направлении в центры Астаны», - добавила С. Кожахметова.

Жительница Кокшетау Алмагуль Бейсенова состоит на учете после обширного инфаркта. Женщина выразила слова благодарности приезжим медикам и руководству поликлиники за возможность получить консультацию.

«Много заболеваний, но самое главное – сердечно-сосудистая система, ее нужно привести в порядок. У нас в поликлинике четыре врача-кардиолога, очень сильные врачи, но все равно нам нужен масштаб. Пусть приезжают и не только кардиологи, нужны эндокринологи, аллергологи, невропатологи, нейрохирурги. Мы всем рады и будем всех ждать», - сказала женщина.

Прибывший кардиоинтервент Абай Ахатов подчеркнул, что целью приезда стало оказание высоко специализированной оперативной помощи в виде диагностики лечения, операций и верификации точного диагноза пациента, а также дальнейшее сотрудничество.

«Мы посетили вашу поликлинику по договоренности. Наш центр имеет много профилей, и одна из сильных сторон – заболевания сердечно-сосудистой системы. Сегодня нашими специалистами было осмотрено много пациентов с аритмологическими пороками, нарушением ритма сердца, нарушением клапанной структуры, врожденными пороками сердца, многососудистыми поражениями и т.д. Всегда говорю, что каждый пациент индивидуален, и каждое сердце не повторяется. Поэтому для каждого свои рекомендации, как часто нужно проходить обследование и лечение. Было много пациентов, которые требуют подбора тактики лечения с хронической сердечной недостаточностью. Отмечу, что на базе нашей клиники есть весь спектр по оказанию помощи пациентам с заболеваниями сердца», - пояснил А. Ахатов.

По словам медиков, теперь подобные выезды специалистов ННМЦ будут проходить на регулярной основе, что поможет в обмене опытом и оказании более качественной помощи населению Кокшетау и Акмолинской области.