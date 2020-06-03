Около 20 тысяч тонн топлива разлилось на ТЭЦ в России: объявлена ЧС

НОВО-ОГАРЕВО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске (Россия) произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. тонн топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В Норильске введено ЧС федерального уровня.

Причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске стало проседание свай фундамента. Об этом в среду сообщил глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания у президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.

«По предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара, в результате произошел разлив топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка топлива в акваторию рек Далдыкан и Амбарная», - сказал он.

Сотрудники ТЭЦ-3 пытались два дня самостоятельно ликвидировать разлив топлива, не сообщая спасателям, отметил Зиничев. Происшествие произошло 29 мая.

«В подразделения МЧС России информация о чрезвычайной ситуации поступила по линии Единой дежурной диспетчерской службы только 31 мая. Все это время предприятие пыталось собственными силами ликвидировать последствия разлива», - доложил он президенту РФ Владимиру Путину.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске после происшествия на ТЭЦ превышена в десятки тысяч раз, заявила в среду глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Отобрано порядка 25 проб. Установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз в настоящий момент в водных объектах», - сказала она на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

Радионова также сообщила, что в результате инцидента в грунт попали около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты - порядка 15 тыс. тонн, передает ТАСС.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время к ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте разлива произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ч.