Около 20 тыс нарушений выявили транспортные полицейские в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские за 5 месяцев выявили в Казахстане около 20 000 административных правонарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«С начала текущего года сотрудниками Департамента полиции на транспорте и его линейных подразделений проведены оперативно профилактические мероприятия «Правопорядок», «Безнадзорник», «Қару», «Бекіре», «Осторожно поезд!» и широкомасштабная акция «Нулевая терпимость к правонарушениям», - отметил заместитель начальника Управления административной полиции департамента Сагындык Маймишев.

По его словам, в результате мероприятий на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны транспортными полицейскими выявлено 19 881административных правонарушений, в частности, за мелкое хулиганство – 289, за загрязнение мест общего пользования – 909, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 2037, за нарушение запрета курения в отдельных общественных местах –443, за нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых – 186,за торговлю в неустановленных местах 820,за приставание в общественных местах – 1102.

«Правонарушителям наложено административное взыскание в виде штрафа на сумму более 52 млн тенге», - резюмировал подполковник полиции.

Также из незаконного оборота изъято 21 единица оружия незарегистрированного в ОВД и боеприпасов - 28», – подчеркнул С. Маймишев.

«За пять месяцев этого года было зарегистрировано 911 фактов экстренного торможения, из них по причине нахождения людей - 236, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота – 475 и др. К административной ответственности привлечено 310владельцев животных», – добавил он.