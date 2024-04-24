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    00:24, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Около 20 тонн битума вылилось на дорогу из опрокинувшегося Камаза в Павлодаре

    Около 20 тонн битума вылилось на дорогу из опрокинувшегося КамАЗа в Павлодаре
    Фото из соцсетей, со страницы vse.obovseh.pvl

    В Павлодаре перевернулся битумовоз, на место прибыли пожарные. Участок дороги оцепили, поднимать машину будут краном, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Около 20 тонн битума вылилось на дорогу из опрокинувшегося КамАЗа в Павлодаре
    Фото из соцсетей, со страницы vse.obovseh.pvl

    Битум разлит на участке 260 квадратных метров. Водитель в госпитализации не нуждается.

    - В 19:15 поступило сообщение на номер «112», что на автодороге возле Алюминиевого завода произошло ДТП. Опрокинулся КамАЗ, перевозивший жидкий битум, вследствие чего произошел разлив. На место выехали НГПС - пожарная часть Алюминиевого завода. Разлив составил ориентировочно 19,5 тонн жидкого битума на площади 260 квадратных метров. От НГПС на место разлива была подана пена. Силы и средства ДЧС также находятся на месте для подачи пены в случае необходимости. Место оцеплено. Движение трамваев приостановлено, - сообщили в региональном департаменте по ЧС.

    На место ДТП прибыл автокран для поднятия битумовоза.

    Около 20 тонн битума вылилось на дорогу из опрокинувшегося КамАЗа в Павлодаре
    Фото: Kazinform

     

    Теги:
    Дороги ДТП Регионы Казахстана Павлодар Происшествия
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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