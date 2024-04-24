Около 20 тонн битума вылилось на дорогу из опрокинувшегося Камаза в Павлодаре

Битум разлит на участке 260 квадратных метров. Водитель в госпитализации не нуждается.

- В 19:15 поступило сообщение на номер «112», что на автодороге возле Алюминиевого завода произошло ДТП. Опрокинулся КамАЗ, перевозивший жидкий битум, вследствие чего произошел разлив. На место выехали НГПС - пожарная часть Алюминиевого завода. Разлив составил ориентировочно 19,5 тонн жидкого битума на площади 260 квадратных метров. От НГПС на место разлива была подана пена. Силы и средства ДЧС также находятся на месте для подачи пены в случае необходимости. Место оцеплено. Движение трамваев приостановлено, - сообщили в региональном департаменте по ЧС.