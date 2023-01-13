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Около 20 спортсменов эвакуировали из сломавшегося автобуса в Абайской области

13 Января 2023, 17:42
Около 20 спортсменов эвакуировали из сломавшегося автобуса в Абайской области

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области сломался микроавтобус со спортсменами, которые ехали на соревнования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

12 января в 22:39 часов на пульт «112» поступило сообщение о том, что на трассе Усть-Каменогорск – Алматы, не доезжая до Аягоза 25 км, сломался автомобиль марки Газель с 19 спортсменами.

На место происшествия выехали 4 спасателя пожарной части №13 на технике высокой проходимости.

По прибытию к месту сотрудники ПЧ №13 города Аягоза произвели эвакуацию Газели и 3 легковых автомобилей, вних находились 22 человека (из них 12 детей). В медицинской помощи никто не нуждался.

Спасатели разместили людей в детско-юношеский спортивной школе города Аягоза.


Фото: ДЧС Абайской области

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