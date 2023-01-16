Около 20 школ Темиртау перевели на дистанционное обучение

16 Января 2023, 12:16

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня ученики 19 школ города Темиртау были переведены на дистанционное обучение. Причиной стали холодные классы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решением городского акимата и отдела образования 19 школ Темиртау переведены на удаленку. Как прокомментировали власти города, в учебных организациях было холодно, поэтому родителей попросили оставить детей дома.

«В связи с несоответствием санитарно-эпидемиологическим требованиям температурного режима, вследствие несоблюдения температурного графика подачи тепла ТЭЦ -2 АО «АрселорМиттал Темиртау» 16 января т.г. занятия переводятся на дистанционный формат обучения в следующих организациях образования: №№ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, женская гимназия, 14, гимназия им. А.Бокейхана, 16, 17, 19, ПТКЛ, 20, 21, 22, 23, 24, 27 и гимназия №1.

В остальных школах №№ 1, 3, 7, 12 и школы п.Актау №№ 28,29, 32 учатся в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе акимата города Темиртау.

Главный теплоисточник города – ТЭЦ-2 - при норме должен выдавать по графику 85 градусов тепла, а на данный момент дают 67. Как стали известно, из пяти котлов город обогревали только 4.

«Сегодня в 07:15 на ТЭЦ-2 был растоплен котел №5, который будет включен в сеть ориентировочно в 12:00, что позволит поднять температуру теплоносителя до необходимых параметров. На данный момент ТЭЦ-2 работает в режиме четырех котлов, трех турбогенераторов», - прокомментировали в пресс-службе «АрселорМиттал Темиртау».

В компании пока не озвучили причину, по которой не работал пятый котел.

Как сообщили в городском акимате, в скором времени занятия в школах перейдут в штатный режим.

«Как только средняя температура в школах установится в пределах нормы (сегодня-завтра) школы вернутся в штатный режим обучения», - пояснили в акимате.

Фото: пресс-служба акимата г. Темиртау