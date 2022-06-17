17 Июня 2022 22:18

Около 20 недостатков выявили на республиканских дорогах в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На дорогах республиканского значения выявлено около 20 недостатков. Об этом на брифинге в Мангистауском областном центре общественных коммуникаций сообщил исполняющий обязанности директора регионального филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Сакен Мухтаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, за последние 3 года в Мангистауской области проведено 982 контрольных рейда автомобильных дорог республиканского значения.

«С начала года проведено 100 контрольных рейдов по 6 объектам. Взяли 375 проб. 14 из них оказались не соответствующими стандартам. Также обнаружено 17 недостатков. Были написаны и направлены служебные письма в акиматы и уполномоченные органы с просьбой их исправить. В целом, за последние 3 года специалистами проведено 982 контрольных рейда по автомобильным дорогам республиканского значения, отобрано 2405 проб дорожно-строительных материалов. В 2020 году из 168 проб 9 оказались не соответствующими техническим стандартам, обнаружены 128 недостатков. Выявленные недостатки полностью устранены в 2021 году. В 2021 году из 613 дорожно-строительных материалов выявлено 108 несоответствий пробным стандартам и обнаружено 42 недостатка на дорогах. Они, в свою очередь, должны быть полностью устранены по плану, намеченному на 2022 год», - пояснил С. Мухтаров.

Кроме того, на дорогах местного значения с 2019 года по настоящее время совершено 255 контрольных рейдов. Отобраны 1966 проб, выявленные недостатки исправлены. Часть пробного состава проходит лабораторную экспертизу.

«В нашем филиале есть мобильная передвижная лаборатория. Этим аппаратом проводится инструментальная диагностика более 800 км дорог в год. Специалисты также проверяют дорожные метки и дорожные знаки. Так, в 2021 году рассмотрено более 500 дорожных знаков, информация по дорожным знакам, не соответствующим техническим требованиям, направлена в местные исполнительные органы. А дорожные знаки проверяем только на дорогах республиканского значения. Выявленные недостатки своевременно устраняются», - проинформировал он.