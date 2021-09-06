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    15:00, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Около 20 нарушений карантина выявили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 января по 4 сентября мониторинговыми группами выявлено 3626 объектов в Алматы, нарушавших установленные карантинные ограничения. Санврачи озвучили список злостных нарушителей, чьи дела находятся на рассмотрении в судах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщают в ведомстве, с начала года мониторинговыми проверками охвачено 37 972 объекта. В основном это увеселительные заведения, где чаще всего игнорируют карантинные правила.

    В этом году в отношении нарушителей составлено 5706 протоколов, из них в отношении юридических лиц 597 на сумму более 209 млн тенге, в отношении физических лиц за нарушение масочного режима составлено 5109 протоколов на сумму около 225 млн тенге.

    В административные суды города Алматы передано 76 материалов по ст. 462 ч. 3, ст. 425 ч. 1. По 65 из них приняты решения о приостановлении деятельности.

    В ДСЭК Алматы назвали злостных нарушителей карантина, дела которых находятся на рассмотрении в судах. В этом списке: бильярдный клуб Alimus, караоке-клуб «Алем», бильярдный клуб Port Billiard Hall, кафе «Лабиринт», магазин «Лала», банкетный зал Kuanysh Grand Hall, бар Late night show, ресторан «Байтерек».

    Проверки заведений продолжаются, к примеру, с 1 по 3 сентября в Алматы выявлено 20 нарушений карантина. 1 сентября в Алмалинском районе около 23:47 представители мониторинговой группы зафиксировали нарушение в кафе «Найдстар». В помещении находились около 30 посетителей.

    Напомним, эпидобстановка в Алматы остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют 1000-1200 случаев заражения КВИ. В этой связи жители и гости мегаполиса, а также объекты предпринимательства должны неукоснительно соблюдать санитарные нормы и требования карантинного режима, избегать мест массового скопления людей. Халатное отношение и игнорирование ограничительных мер может привести к новому всплеску заболеваемости.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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