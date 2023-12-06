РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:29, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Около 20 мобильных групп будут охранять елки перед Новым годом в Карагандинской области

    елка
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    С 1 декабря в Карагандинской области усилили охрану молодняка деревьев хвойных пород. Около 20 мобильных групп будут контролировать лесные массивы региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Патрули круглосуточно контролируют территорию государственного лесного фонда — зеленую зону Караганды, Пришахтинска, Темиртау, Сарани, Абая, Шахтинска, а также Бухар-Жырауского района. Организовано 19 мобильных групп и 5 мобильных постов.

    Проводятся совместные рейды сотрудников Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и местной полицейской службы Департамента полиции региона.

    — Согласно кодексу РК об административных правонарушениях, статья 381-1, п. 2, за незаконную рубку молодняка хвойных пород предусмотрен штраф для физлиц — 100 МРП, а ущерб составляет 15 МРП за одно дерево. На сегодняшний день нарушений лесного законодательства на территории государственного лесного фонда не зарегистрировано, — сообщили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.

    Теги:
    Природа Карагандинская область Новый год
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!