Около 20 мобильных групп будут охранять елки перед Новым годом в Карагандинской области

С 1 декабря в Карагандинской области усилили охрану молодняка деревьев хвойных пород. Около 20 мобильных групп будут контролировать лесные массивы региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Патрули круглосуточно контролируют территорию государственного лесного фонда — зеленую зону Караганды, Пришахтинска, Темиртау, Сарани, Абая, Шахтинска, а также Бухар-Жырауского района. Организовано 19 мобильных групп и 5 мобильных постов.

Проводятся совместные рейды сотрудников Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и местной полицейской службы Департамента полиции региона.