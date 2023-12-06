Около 20 мобильных групп будут охранять елки перед Новым годом в Карагандинской области
С 1 декабря в Карагандинской области усилили охрану молодняка деревьев хвойных пород. Около 20 мобильных групп будут контролировать лесные массивы региона, передает корреспондент агентства Kazinform.
Патрули круглосуточно контролируют территорию государственного лесного фонда — зеленую зону Караганды, Пришахтинска, Темиртау, Сарани, Абая, Шахтинска, а также Бухар-Жырауского района. Организовано 19 мобильных групп и 5 мобильных постов.
Проводятся совместные рейды сотрудников Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и местной полицейской службы Департамента полиции региона.
— Согласно кодексу РК об административных правонарушениях, статья 381-1, п. 2, за незаконную рубку молодняка хвойных пород предусмотрен штраф для физлиц — 100 МРП, а ущерб составляет 15 МРП за одно дерево. На сегодняшний день нарушений лесного законодательства на территории государственного лесного фонда не зарегистрировано, — сообщили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области.