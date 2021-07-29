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Около 20 километров водовода заменили в посёлке Саяк Карагандинской области

29 Июля 2021 20:14
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Около 20 километров водовода заменили в посёлке Саяк Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В посёлке Саяк города Балхаша заменено около 20 километров водовода. Трубопровод был изношен на 80%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Из-за этого часто происходили аварии, и вода в дома местных жителей подавалась нерегулярно. Два года назад проблема стала постепенно решаться. Власти выделили деньги на ремонт изношенных участков водовода. За это время уже заменено 20 километров трубопровода из 160.

«Обеспечение питьевой водой жителей посёлка Саяк остаётся вопросом, находящимся на особом контроле. Месяц назад начался текущий ремонт аварийных участков водовода Токырау – Саяк. Для замены труб протяжённостью 3,2 километра заключён договор с ТОО «Компания «АйМад». Подрядная организация уже завершает работу, осталось заменить последние 500 метров из намеченного участка. В ближайшую неделю работа завершится, и с 10 августа начнётся переврезка нового участка», – отметили в акимате Балхаша.

Необходим и текущий ремонт ещё 7,4 километра трубопровода. Работы по замене аварийных участков водовода будут продолжены.

«Выполнение этих работ позволит снизить аварийность на 7–10%, а также стабилизировать ежедневную подачу воды в посёлке Саяк», – добавили в акимате Балхаша.


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#Карагандинская область   #Экология   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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