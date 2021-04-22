Около 20 кг наркотиков изъяли из незаконного оборота в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кызылординскими полицейскими из незаконного оборота изъято около 20 килограммов наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года в ЕРДР ДП Кызылординской области зарегистрировано 30 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них восемь фактов сбыта наркотических средств, один факт незаконной рекламы. Наряду с этим, выявлено 20 фактов уголовных проступков по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта).

С 22 по 26 февраля проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек». В результате ОПМ на территории Кызылординской области проверено 16 аптек, один склад и пять учреждений здравоохранения. Выявлено три факта сбыта наркотиков и восемь фактов административных правонарушений, предусмотренных статьей 427 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Кроме того, выявлены факты транспортировки наркотиков в особо крупном размере в города Атырау и Нур-Султан. Из незаконного оборота изъято всего 18 кг 349 гр. наркотических веществ. В Жанакорганском районе выявлен факт перевозки наркотических веществ с целью сбыта, было изъято у жителя области более одного килограмма наркотиков, расфасованных в спичечные коробки.

С начала текущего года совместно с сотрудниками ДУИС выявлено пять фактов негласного проноса наркотических средств в исправительные учреждения, тем самым пресечена доставка наркотических средств лицам, отбывающим наказание.

«В целях своевременного реагирования на уголовные и административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в Управлении по противодействию наркопреступности функционирует телефон доверия: 27-55-42», – отметил начальник департамента полиции Кызылординской области Бекторе Султан.