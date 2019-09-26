Около 20 карагандинских госслужащих привлекли к ответственности

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О работе госслужащих и оказываемых ими услуг для граждан Карагандинской области рассказали в департаменте по делам государственной службы и противодействию коррупции. Как стало ясно из отчетов проверяющих сторон, в регионе выявлен ряд нарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам 8 месяцев текущего года местными исполнительными органами при оказании госуслуг допущено 40 случаев несвоевременного их оказания, 232 фактов запроса излишних документов, 6 случаев оказания услуг при не полном пакете документов. В том числе 13 МИО допущены нарушения сроков выдачи разрешительных документов, за что к административной ответственности привлечено 18 госслужащих.

В целях предупреждения нарушений в сфере госуслуг и обеспечения качества их оказания в структуре акимата области в мае 2018 года создано отдельное структурное подразделение - управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов, задачами которого являются координация работы по внедрению цифровых технологий и технологий «Smart city», обеспечение повышения качества оказания и доступности государственных услуг.

Однако анализ деятельности местных исполнительных органов в сфере госуслуг показывает, что данное управление со своими задачами не справляется.

Так, в целях профилактики нарушений по вопросам оказания госуслуг управление проводит внутренний контроль деятельности МИО области в сфере госуслуг. Как было отмечено в докладе руководителя управления, ими в ходе проведенных контрольных мероприятий в 479 объектах выявлено 587 нарушений требований законодательства.

В то же время, сотрудниками департамента в ходе совместных с управлением проверок в 29 госорганах выявлено 229 нарушений.

Статистика указывает на низкую эффективность работы Управления в проведении внутреннего контроля.

Также необходимо отметить на недостаточную работу управления в части автоматизации госуслуг.

Согласно Реестру госуслуг местными исполнительными органами в электронном формате должны оказываться 150 видов госуслуг. На сегодня МИО Карагандинской области и их подведомственными организациями имеют возможность оказывать электронные услуги только по 126 видам, т.е. лишь 88% от установленного Правительством. То есть 24 госуслуг не автоматизированы либо не доступны на ПЭП.

Не на должном уровне ведется и работа по популяризации электронных госуслуг. Если исключить число услуг, выдаваемых за электронные, но фактически оказанные при контакте с услугополучателями, то доля реально оказанных в электронном виде услуг составит лишь 1%.

К примеру, госуслуги «Выдача направлений лицам на участие в активных мерах содействия занятости» (всего - 21 053, из них электронно – 6), «Выдача ветеринарной справки» (всего – 17 019, из них электронно – 130) и «Регистрация лиц, ищущих работу» (всего – 19 946, из них электронно – 3823) доступны на портал электронного правительства, однако оказано их электронно менее 1%.

В целях обеспечения должного уровня качества и доступности госуслуг, оказываемых МИО было предложено Управлению информатизации, оказания государственных услуг и архивов изыскать средства для финансирования работ по автоматизации госуслуг и их интеграции с порталом «электронного правительства». А также руководство управления государственными услугами предложили разработать план мер по популяризации электронных услуг и совместно с вузами и колледжами области, предоставляющих программы обучения по IT специальностям, предусмотреть разработку необходимых информационных систем в рамках защиты их учащимися дипломных работ и диссертаций.