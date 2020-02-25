Около 20 интернет-мошенничеств выявлено в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане за пять дней оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» выявлено 18 фактов мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что 29-летний житель областного центра обманным путем оформил денежный кредит в одной из кредитных организации. В ходе разбирательств выяснилось, что противоправные действия мужчина совершил еще в прошлом году, причинил материальный ущерб 22-летнему горожанину.

«Подозреваемый изобличен еще в одном интернет-мошенничестве. Молодой человек, зарегистрировавшись в одном из популярных сайтах знакомств под женским ником, распространял фотографии порнографического характера. В отношении усть-каменогорца начаты досудебные дела по признакам уголовного правонарушения», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, полицейские Семея совместно с районным отделом полиции города Аягоз установили злоумышленницу, которая, злоупотребляя доверием односельчан, размещала объявления о сдаче квартиры в аренду. Потенциальные клиенты перечисляли деньги с помощью приложения, после чего хозяйка «фейковой» квартиры не выходила на связь.

«Оперативниками также раскрыты преступления «прошлых лет». Так, усть-каменогорец выложил объявление о якобы возврате утерянных документов, войдя в доверие, попросил перечислить вознаграждение на абонентский номер, после чего прервал связь», — сообщили в пресс-службе.

Все подозреваемые задержаны и дали признательные показания. Ведутся необходимые следственные мероприятия.

В целом в период проведения ОПМ «Контрафакт» на территории ВКО зарегистрировано 18 фактов интернет-мошенничеств. Наряду с этим, раскрыто более 20 ранее совершенных преступлений в отношении пользователей информационных систем. В связи с этим, департамент полиции Восточно-Казахстанской области рекомендует жителям быть бдительными, не передавать свои персональные данные третьим лицам, а при выявлении сомнительных операций в оформлении кредитов и документов немедленно обращаться в правоохранительные органы по номеру «102».