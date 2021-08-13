Около 20 фактов попыток проноса запрещенных предметов в колонии пресекли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Около 20 фактов попыток проноса запрещенных предметов на территорию колони пресечено в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

Около 8 литров «колхозки» пытались пронести в колонию в Восточно-Казахстанской области.

Сотрудниками учреждения максимальной безопасности на прилегающей к учреждению территорий задержан мужчина, у которого изъяты около восьми литров жидкости со специфических запахом. Высокоградусный напиток был разлит в 5 пластиковых бутылках.

Предприимчивый мужчина ближе к полуночи, прогуливаясь вдоль исправительного учреждения, пытался перебросить «запрещенку» через высокий забор с колючими проволоками жидкость в пластиковых бутылках, плотно обмотанных скотчем.

Экспертиза показала, что жидкость в пластиковой бутылке – алкоголь.

По словам задержанного, «посылка» принадлежала ему и предназначалась осужденным, но благодаря бдительности сотрудников учреждения переброс на территорию учреждения ОВ 156/2 запрещенных к использованию осужденными предметов был пресечен.

В настоящее время в отношении задержанного 34-летнего жителя Алматинской области возбуждено административное производство по статье 481 КоАП РК - передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ.

«Хотелось бы обратится к «доставщикам посылок», которые пытаются либо планируют пронести, перебросить запрещенные вещества (наркотики и алкоголь) осужденным, тем самым не только наносят вред здоровью осужденного, но и ухудшают положение осужденного в части условий отбывания наказания в местах лишения свободы, так как в случае употребления осужденными наркотических средств и спиртных напитков, применяются меры дисциплинарного характера, с дальнейшим переводом в строгие условия содержания, в которых значительно меньше длительных и краткосрочных свиданий, телефонные переговоры предоставляются лишь в исключительных случаях, а также ряд других ограничений», – рассказал начальник ОВ 156/2 Еркин Кабин.

Стоит отметить, что с начала года учреждением 156/2 пресечено 16 фактов попыток проноса запрещенных предметов на территорию колони.



