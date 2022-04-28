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    17:02, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Около 20% домашних тиранов задерживает полиция в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полиция должна задерживать лиц, совершивших насилие в семье. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все меры пресечения, предусмотренные законодательством страны, применяются и в отношении лиц, совершивших насилие в семье. При уголовном правонарушении – это подписка о невыезде, залог, содержание под стражей (ст.137 УПК РК)», - сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос редакции.

    Согласно ст. 785 Кодекса об административных правонарушениях, в целях пресечения административного правонарушения, установления личности подозреваемого, составления протокола об административном правонарушении, когда невозможно его составление на месте совершения правонарушения, а также для предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, уполномоченное должностное лицо в пределах своих полномочий применяет в отношении совершившего насилие в семье ряд мер.

    В частности, полиция вправе доставить семейного дебошира к месту составления протокола об административном правонарушении и задержать его. Также используются такие меры, как привод, медицинское освидетельствование физического лица на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. При «легкой степени» опьянения в отношении нарушителя применяют задержание в специальном помещении ОВД, при «средней степени» - домашнего тирана направляют в наркологические центры временной адаптации и детоксикации (НЦВАиД), при «тяжелой степени» - его госпитализируют в медицинское учреждение.

    «На практике все лица, совершающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, доставляются в ОВД для вынесения защитного предписания, из них подвергаются административному задержанию около 20%, на основании ст.785 Кодекса об административных правонарушениях при возбуждении административного дела по заявлению потерпевшей», - дополнительно сообщили в ведомстве.

    Теги:
    Общество Права человека МВД РК Правоохранительные органы
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