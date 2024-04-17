Около 20 человек задержали в ходе митингов против закона об иноагентах в Грузии

В Тбилиси у здания парламента во вторник прошли протесты против закона об иноагентах. Митинг перерос в столкновения с полицией, в ходе которых пострадал один полицейский. Задержаны около 20 митингующих, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Спецназу пришлось применить слезоточивый газ и оттеснить протестующих, пытающихся занять служебный вход в парламент. Позже митингующие против законопроекта об иноагентах в Тбилиси полностью освободили территорию, прилегающую к зданию парламента.

Затем сотрудники полиции сняли оцепление и разблокировали все улицы, прилегающие к зданию законодательного органа. Последний очаг, где наблюдалось скопление более 100 митингующих, находился на улице Чичинадзе сбоку от парламента, однако после того, как полиция разблокировала улицу, они спустились к проспекту Руставели, где расположен парадный вход в парламент, после чего разошлись. По словам митингующих, они планируют вновь собраться, когда законодательный орган продолжит рассмотрение законопроекта об иноагентах.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от его принятия. Текст законопроекта остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Вместо этого использовано понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Против законопроекта выступили как президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиция, так и дипломатический корпус. По словам противников инициативы, законопроект будет препятствовать интеграции Грузии в Евросоюз.

Закон об иноагентах в других странах

Закон об иностранных агентах действует в России, в некоторых странах Запада, а также Австралии, Израиле и Китае. Первыми закон о регистрации иностранных агентов приняли США в 1938 году. С 2018 года в Австралии действует закон о системе прозрачности иностранного влияния. В июле 2016 года в Израиле был принят закон о прозрачности финансирования НПО. В Китае с января 2017 года действует закон, регулирующий деятельность иностранных НПО. В 2023 году в Великобритании вступил в силу обновленный закон о национальной безопасности, принятый в июле того же года и регулирующий работу НПО. Аналогичный законопроект находится на рассмотрении в парламенте Франции.

Закон об иноагентах приняли и в Кыргызстане.