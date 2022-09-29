Около 20 человек погибли при пожаре в китайском мегаполисе Чанчунь

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 17 человек погибли в результате пожара в одном из ресторанов китайского мегаполиса Чанчунь на северо-востоке КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Согласно сообщению CCTV, в среду в 12:40 по местному времени на пульт дежурной службы поступил сигнал о пожаре в одном из ресторанов города Чанчунь провинции Цзилинь.

Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия и потушили пожар. К 15:00 местного времени завершена поисково-спасательная операция.

В результате пожара погибли 17 человек, еще трое пострадали. Они проходят лечение в местных больницах.

Проводятся мероприятия по ликвидации последствий пожара, начато расследование причин инцидента.

Фото: media.publika.md







