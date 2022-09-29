РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:09, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Около 20 человек погибли при пожаре в китайском мегаполисе Чанчунь

    None
    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 17 человек погибли в результате пожара в одном из ресторанов китайского мегаполиса Чанчунь на северо-востоке КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Согласно сообщению CCTV, в среду в 12:40 по местному времени на пульт дежурной службы поступил сигнал о пожаре в одном из ресторанов города Чанчунь провинции Цзилинь.

    Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия и потушили пожар. К 15:00 местного времени завершена поисково-спасательная операция.

    В результате пожара погибли 17 человек, еще трое пострадали. Они проходят лечение в местных больницах.

    Проводятся мероприятия по ликвидации последствий пожара, начато расследование причин инцидента.


    Фото: media.publika.md



    Теги:
    Китай Мировые новости
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!