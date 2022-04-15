Около 20 ценных рукописей о Казахском ханстве хранят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 ценных рукописей о Казахском ханстве собрал Центр рукописи и редких книг. Об этом на открытии выставки в Нацмузее РК рассказал главный эксперт Национального центра рукописи и редких книг Алмат Абсаликов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Любая культура любого народа основывается, прежде всего, на письменной культуре. Поэтому ценность рукописей связана с историей и культурой Казахстана, занимает большое место в нашей культуре. На выставке собраны рукописи на тюркских, староказахском, чагатайском, персидском, арабском языках. В целом представлено 32 рукописи. Самыми ценными являются Коран, подлинник хранится в музее в Стамбуле, и книга «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме». По мнению известного востоковеда Юдина, рукопись написана на староказахском языке. Подлинник хранится в музее в Британии», - сказал Алмат Абсаликов.

По его словам, в Центре хранятся около 6 тысяч рукописей и редких книг, охватывающих различные исторические периоды.

«Подлинники найденных рукописей касательно Казахского ханства хранятся в Британском музее, в Национальной библиотеке Франции. По Казахскому ханству собрали 19 ценных рукописей на староказахском языке. Это очень ценные рукописи, нет аналогов в мире. В странах Европы также хранятся ценные рукописи касательно нашей истории. Однако до них сложно добраться, потому что подлинники нам не выдают, передают только копии», - пояснил Алмат Абсаликов.

Отметим, что часть представленных рукописей написана на чагатайском языке.

По словам сотрудника Центра рукописи, востоковеда Мухамедкали Баймуханова, нашей культуре очень близки рукописи на чагатайском языке.

«Наша многовековая история расписана в этих рукописях. Есть много версий написания на чагатайском языке. Сложно даже прочитать то, что написано. Нет определенной методики. Чагатайский язык очень схож с казахским языком, есть элементы персидского, арабского языка. Наша история касательно эпохи Золотой Орды написана на чагатайском языке. Поэтому сегодня очень значимо изучение чагатайского. Одна из представленных рукописей - «Хосров и Ширин». Это дастан о любви, написанный Кутбом. Наши исследователи утверждают, что казахская письменная литература начинается с произведений Саиф Сараи и Ктуба», - отметил Мухамедкали Баймуханов.

Напомним, сегодня в Нацмузее РК открылась выставка уникальных рукописей.