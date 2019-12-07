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06.12.2019 20:32
Около 20 автомобилей застряли в снежных заносах вблизи столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий с вечера 6 декабря из города Нур-Султан закрыто движение на трассе по всем направлениям для всех видов автотранспорта. Люди, пренебрегая советами экстренных служб, выезжают за пределы города и остаются в плену снежного заноса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
По информации ДЧС региона, между п. Коянды и п. Приречное на месте снежного заноса скопилось около 20 автомобилей и 25 человек. На подмогу для проведения аварийно-спасательных работ и эвакуации людей с трассы Нур-Султан - Павлодар выехали столичные спасатели в составе 2 единиц техники (КУНГ и ТРЭКОЛ) и 5 человек личного состава.
По данным ДЧС Акмолинской области, в п. Коянды и п. Приречное имеются 6 эвакопунктов (3 школы, 2 административных здания и одно придорожное кафе). На данный момент с трассы забрали трех человек в районе п. Приречное, шесть человек эвакуировано в п. Новомарковка. Все эвакуированные люди будут размещены в пункте обогрева п. Новомарковка (в здании школы).
«Уважаемые граждане! В целях недопущения чрезвычайных ситуациях Департамент по ЧС г. Нур-Султан рекомендует быть бдительными, следить за изменениями погодных условий, по возможности не выезжать за пределы города», - напоминает ведомство. Информация о закрытии трасс службой 112 отправляется посредством SMS-сообщений, в приложении Smart Astana, в социальных сетях Instagram (@nursultan_tjd), Facebook (nursultan.tjd). Также вы можете скачать бесплатное приложение «Дармен» в Play markete и Appstore, где вам будет приходить мгновенное уведомление об открытии и закрытии дорог.
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