KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Около 20 автобусных маршрутов изменили движение в Астане

    В Астане временно скорректировали схемы движения 19 автобусных маршрутов, передает агентство Kazinform со ссылкой на City Transportation Systems.

    Автобусы в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Изменения коснулись маршрутов № 1, 4, 4А, 13, 14, 16, 22, 22А, 24, 24H, 48, 52, 53, 63, 70, 72, 82, 83, 502.

    Подробнее о новых схемах движения этих маршрутов можно узнать здесь.

    С утра были восстановлены схемы 17 маршрутов, в движение вносились изменения 29 августа вечером.

    Ранее сообщалось о том, что на проспекте Кошкарбаева в Астане запустили автобусную полосу.

    Транспорт Автобус Астана Перекрытие улиц
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор