Около 20 автобусных маршрутов изменили движение в Астане

В Астане временно скорректировали схемы движения 19 автобусных маршрутов, передает агентство Kazinform со ссылкой на City Transportation Systems.

Изменения коснулись маршрутов № 1, 4, 4А, 13, 14, 16, 22, 22А, 24, 24H, 48, 52, 53, 63, 70, 72, 82, 83, 502.

Подробнее о новых схемах движения этих маршрутов можно узнать здесь.

С утра были восстановлены схемы 17 маршрутов, в движение вносились изменения 29 августа вечером.

Ранее сообщалось о том, что на проспекте Кошкарбаева в Астане запустили автобусную полосу.