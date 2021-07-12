Около 2 тысяч преступлений раскрыли полицейские за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершено 2 981 преступлений, 1 996 из них раскрыто в течении суток. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2 981 преступлений, 1 996 из них раскрыто в течении суток», - сказала Шугыла Бериккызы.

Было отмечено, что полицейскими раскрыто «по горячим следам» 16 убийств, 8 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 34 грабежа, 455 краж чужого имущества.

Также было сообщено, что глава МВД Ерлан Тургумбаев провел очередной прием граждан в онлайн-формате на площадке партии «Nur Otan».

В системе МВД 2021 год объявлен Годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция в шаговой доступности».

А такие приемы позволяют полиции быть ближе к народу, слушать граждан и главное - слышать их проблемы и незамедлительно принимать меры.