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    11:50, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Около 2 тысяч преступлений раскрыли полицейские за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершено 2 981 преступлений, 1 996 из них раскрыто в течении суток. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2 981 преступлений, 1 996 из них раскрыто в течении суток», - сказала Шугыла Бериккызы.

    Было отмечено, что полицейскими раскрыто «по горячим следам» 16 убийств, 8 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 34 грабежа, 455 краж чужого имущества.

    Также было сообщено, что глава МВД Ерлан Тургумбаев провел очередной прием граждан в онлайн-формате на площадке партии «Nur Otan».

    В системе МВД 2021 год объявлен Годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция в шаговой доступности».

    А такие приемы позволяют полиции быть ближе к народу, слушать граждан и главное - слышать их проблемы и незамедлительно принимать меры.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Общество Статистика Правоохранительные органы
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