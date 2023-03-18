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    Около 2 тысяч голов овец спасли из грязевой массы в Алматинской области

    18 Марта 2023, 20:30

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Ночью 17 марта пастухи одного из крестьянских хозяйств, возвращаясь из зимовки, застряли в грязевой массе возле станции Шилибастау Жамбылского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточнили в акимате Алматинской области, на тревогу пастухов тут же откликнулись сотрудники сельского акимата и были мобилизованы спасатели из числа сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям в количестве 50 человек.

    По данным пресс-службы ДЧС региона, общими усилиями одна 1981 единица мелкого рогатого скота была вызволена на открытую сухую местность, 19 овец спасти не удалось.

    Руководитель крестьянского хозяйства поблагодарил всех участников, задействованных в спасении овец, за оказанную посильную помощь.

    Фото видео ДЧС Алматинской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия
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