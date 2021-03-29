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    23:36, 28 Март 2021 | GMT +6

    Около 2 тысяч дорожных рабочих убирают снег в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки из столицы вывезли 113 тысяч кубометров снега. Коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме в две смены с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

    «В ночь с 27 на 28 марта в санитарной очистке дорог, тротуаров, площадей и других общественных территорий города было задействовано 1 337 единиц специализированной техники. За прошедшие сутки из города вывезено около 113 тысяч кубометров снега.

    В снегоуборочных работах в столице ежедневно задействовано порядка 1500 специализированной техники и 1900 дорожных рабочих», - сообщается на сайте акимата.

    Отмечается, что в первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

    Весь снег вывозят на одиннадцать полигонов, расположенных во всех районах столицы. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.

    Так, с начала зимнего периода из города вывезено свыше 5 млн кубометров снега.

    Теги:
    Астана Акимат ЖКХ
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