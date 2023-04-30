Около 2 тысяч деревьев посадят в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде, в Центральном парке, появилась аллея областной Ассамблеи народа Казахстана. В регионе началась массовая весенняя посадка деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На зеленый субботник вместе с общественниками вышел аким области Ермаганбет Булекпаев. В городе этой весной прибавится около двух тысяч деревьев. Массовую весеннюю посадку деревьев начали по всей области.

«Во всех городах и районах идет посадка деревьев. В Караганде порядка двух тысяч деревьев будет посажено весной. Сегодня мы собрались в парке вместе с руководителями этнокультурных объединений. Аллею на этом месте под своё шефство взяла областная Ассамблея народа Казахстана. Спасибо, что поддержали инициативу! Будем дальше озеленять, чтобы здесь было красиво и комфортно», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Эту часть парка планируют развивать. По словам акима города Мейрама Кожухова, в этом году здесь построят большую детскую площадку, которая будет бесплатной.

«Каждое посаженное дерево – это взгляд в будущее, забота о следующих поколениях. Созидательная роль всегда присуща нашей ассамблее. Парк любят все карагандинцы. Думаю, вместе мы сможем сделать его зеленее и краше. Призываю всех относиться к родному городу как к собственному дому – не быть безразличным к его будущему, добрыми делами вносить свою лепту», – говорит Лилия Ким, председатель областного этнокультурного объединения корейцев.

В этот же день в парке провели субботник курсанты Карагандинской академии МВД РК имени Б. Бейсенова, помогли убрать мусор.

В озеленении парка участвуют и бизнесмены. К примеру, одна из компаний посадила сеянцы липы. Для ухода за зелёными насаждениями управление парками приобрело водовозки.