Около 2 тысяч человек трудоустроят в Жанаозене в 2020 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о запланированной работе по трудоустройству безработных в Жанаозене, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Акиматом области утверждена Дорожная карта по развитию предпринимательства и стимулированию занятости в городе Жанаозене, в рамках которой обеспечен учет и сформированы индивидуальные карты безработных лиц города Жанаозена, что позволило определить их социальный портрет», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос .
По результатам определены 2 042 нуждающихся в мерах содействия занятости, из них 1 641 человек имеют образование (307 – высшее, 1 334 – средне-специальное), 1 796 человек имеют опыт работы, 43 человека из неполных семей, 221 человек из многодетных семей, 59 лиц с ограниченными возможностями.
«В рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в 2020 году запланировано адресное оказание мер поддержки всем безработным с учетом их социального портрета: на постоянные рабочие места – 561 человек, на субсидируемые рабочие места – 1 374 человек», - заключил премьер.
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