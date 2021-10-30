Около 2 тысяч человек приняли участие в движении «Жасыл ел» в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области подвели итоги XVII сезона работы молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». Бойцами обработано 947,3 га земли, высажено около 1 500 деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в трудовом сезоне принял участие 1 831 человек в возрасте от 14 до 28 лет. Из них 1 135 представителей городов и 696 из сельской местности. Наибольшее количество бойцов было трудоустроено в Караганде – 320, Бухар-Жырауском районе – 180, Темиртау – 155, Осакаровском районе – 140 и Балхаше – 135.

«Бойцы убирали родные сёла и города от мусора и занимались озеленением. В итоге обработано 947,3 га земли, высажено около 1 500 деревьев. Для многих из них «Жасыл ел» – первый опыт работы. Бойцы также участвовали в различных конкурсах и культурных мероприятиях. Проводились тренинги по экологической культуре, интеллектуальные игры и фотоконкурсы. Также жасылеловцы принимали участие в волонтерских проектах и помогали нуждающимся семьям и ветеранам», – рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Биржан Алимжанов.

В следующем году МТО «Жасыл ел» также продолжат свою работу. Каждый желающий сможет трудоустроиться и провести свои каникулы с пользой.

Отметим, что в Карагандинской области проект «Жасыл ел» реализуется с 2005 года по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева. За последние пять лет в работе молодежных трудовых отрядов приняли участие около 6 тысяч человек.