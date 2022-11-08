Около 2 тонн незаконно добытой рыбы обнаружили в автобусе в Жетысуской области

ЖЕТЫСУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На автодороге Алматы - Усть-Каменогорск в Жетысуской области полицейские остановили рейсовый автобус, в багажном отсеке которого обнаружили около двух тонн рыбы без каких-либо разрешительных документов на добычу и провоз. Незаконный груз изъят и направлен в приемный пункт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

«Изъято 1783 кг рыбы разных пород. Их пытались незаконно провезти в пассажирском автобусе сообщением Ушарал – Алматы. Собранный по факту материал направлен в»Балхаш-Алакольскую межобластную рыбную инспекцию«для принятия соответствующих мер к владельцу груза и водителю автобуса», - сообщили в полиции.