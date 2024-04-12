Около 2 тысяч военнослужащих помогают бороться с паводками в Казахстане

За истекшие сутки в противопаводковых мероприятиях от вооруженных сил РК было задействовано свыше 2 тысяч военнослужащих, 83 единицы автомобильной техники, 3 вертолета армейской авиации, а также 4 самолета воднотранспортной авиации. Об этом сообщил официальный представитель МО РК Руслан Жангулин на брифинге СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Армейской авиацией переброшен 17 человек из личного состава от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Эвакуировано в населенных пунктах 74 человек, среди которых 47 детей. Военно-транспортной авиацией перевезено 303 человека и свыше 5 тонн груза. Личным составом проведена заготовка и укладка около 32 мешков с песком, — рассказал Руслан Жангулин на площадке СЦК.

Он добавил, что в соответствии с решением республиканского оперативного штаба для предотвращения прогнозируемого затопления участков местности и жилого массива выделены дополнительные силы и средства от Министерства обороны РК. В частности, в городе Уральск из Кызылорды направлено 200 военнослужащих и 26 единиц техники. В Атыраускую область личный состав воинских частей регионального командования «Юг» в количестве свыше тысячи военнослужащих и более 60 единиц военной техники. В Петропавловск отправлен личный состав РГК «Астана» в количестве свыше 314 военнослужащих и 16 единиц техники.

— Самолетами транспортной авиации в город Уральск переброшены военнослужащие десантно-штурмовые войска из Талдыкоргана в количестве 200 человек и из Алматы свыше 100 человек. В поселок Ойыл личным составом паромной переправы за сутки было выполнено 10 рейсов парома, перевезено 43 человека, 31 легковой автомобиль, а также 8 тонн гуманитарного груза. Личным составом группы взрывных работ для расширения реки Жайык проведено 2 подрыва, — отметил в докладе официальный представитель МО РК.

По его данным, военнослужащие Акмолинского гарнизона осуществляли работы по обеспечению электричеством объектов жизнедеятельности села Заречный Есильского района Акмолинской области.

— Подразделение территориальной обороны продолжает работу в зонах стихийного бедствия в Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Всего в период с 27 марта по 11 апреля в противопаводковых мероприятиях в Атырауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях были задейтсованы около 5 тысяч военнослужащих вооруженных сил, более 170 единиц техники, 11 вертолетов и 5 военно-транспортных самолета, — подчеркнул Руслан Жангулин.

По его словам, эвакуировано около 2,5 тысяч людей, осуществлена перевозка 825 специалистов различных служб и более 111 тысяч кг груза. На сегодняшний день военнослужащие вооруженных сил продолжают противопаводковые мероприятия в регионах страны.