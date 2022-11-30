Около 2 млрд тенге выделено на топливо для котельных малых городов Жамбылской области

30 Ноября 2022, 22:36

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Теплоэнергоисточники Жамбылской области обеспечены необходимым резервным запасом топлива в соответствии с планом на отопительный сезон 2022 - 2023 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, резервный запас угля составляет 1,2 тысячи тонн, а нормативный резервный запас мазута - 11,9 тысячи тонн.

«Министерством энергетики Республики Казахстан в нашу область выделено 25,5 тысячи тонн социального мазута, - сообщил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области Руслан Муздыбеков. - В том числе для КГП «Жанатас-су-жылу» - 13 430 тонн, для Жамбылской ГРЭС 10 тысяч тонн, для «Таразэнергоцентр» - 1 500 тонн, для ГКП «Жамбыл-Жылу» 600 тонн».

По словам спикера, ежемесячно в город Жанатас, как запланировано, по графику отправляется 2 тысячи тонны мазута.

«На сегодня поставлено 7 869 тонн мазута. Имеется 4 610 тонн мазута на 76 суток. Объем суточного потребления составляет 58 - 60 тонн».

Для обеспечения основным топливом центральных котельных трех малых городов Жамбылской области из областного бюджета выделено 1,95 млрд тенге. Для города Шу на приобретение 5,5 млн. кубометров газа направлено 165,4 млн тенге. Для города Каратау на приобретение 15,3 млн. кубометров газа - 464,8 млн тенге. И для города Жанатаса выделено 1,6 млрд тенге на приобретение 13,4 тыс. тонн мазута.

Как сообщалось, для обеспечения углем во время отопительного сезона 2022 - 2023 года на весь регион необходимо 221,1 тыс. тонн. По сравнению с 2021 годом потребность в угле в регионе снизилась на 27,7 тыс. тонн, благодаря газификации 20-ти населенных пунктов. В области отсутствует дефицит угля.

Областной штаб контролирует ход отопительного сезона 2022 - 2023 годов по Жамбылской области. Действуют 9 предприятий теплоэнергетики, 565 автономных котельных. Централизованным теплоснабжением в регионе охвачено 1 650 многоквартирных жилых домов. Помимо этого, теплоподающие предприятия обеспечивают теплом 782 объекта образования, 388 объектов здравоохранения, 467 объектов культуры, 81 объект спорта. Все топливно-энергетические комплексы работают в штатном режиме. Диспетчерские службы всех топливно-энергетических комплексов работают круглосуточно. Соблюдение температурного графика находится на постоянном контроле.