26 Июля 2022 17:12

Около 2 млн тенге выманили мошенники у акмолинки

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Около 2 млн тенге выманили мошенники у акмолинки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Степногорска поступило заявление 30-летней местной жительницы о мошенничестве. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина, представившись сотрудником полиции, обманным путем завладел денежными средствами в сумме 1 млн 616 тысяч и 199 тысяч тенге, которые хранились на депозитах двух банков РК. Он сообщил ей ФИО женщины, которая якобы предоставила сотрудникам банка доверенность на совершение финансовых операций от имени заявительницы.

По словам потерпевшей, мужчина предупредил, что для «предотвращения» мошенничества сотрудники банка свяжутся с ней и убедил о необходимости строго следовать их инструкции. Что впоследствии и сделала пострадавшая. Выполняя по цепочке свою часть мошеннической схемы, псевдосотрудница банка заявила о необходимости обналичивания денежных средств, находящихся на депозитах акмолинки и переводе их через «Кассу 24» на счет Forte Bank.

Следуя инструкции мошенников, женщина осталась без денежных средств и обратилась за помощью в полицию. Управлением полиции города Степногорска по факту начато досудебное расследование по ч.2 п.4 ст. 190 УК РК «Мошенничество».