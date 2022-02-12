Около 2 млн тенге штрафа заплатили нарушители Ashyq в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают выявлять нарушения санитарно-эпидемиологических норм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов рассказал о работе мониторинговых групп. С начала февраля они провели 31 рейд по 188 объектам. В результате за нарушение саннорм привлекли к ответственности двух лиц на общую сумму около 400 тысяч тенге.

За неполные две недели февраля по области выявили с помощью проекта «Ashyq» 24 нарушителя. Это люди с «красным» и «желтым» статусом – инфицированные либо контактные с зараженными, которые должны соблюдать режим карантина. Они же посещали общественные места.

«На нарушителей наложено штрафов на сумму свыше 1,9 млн тенге. В средствах массовой информации опубликованы фамилии девяти нарушителей ограничительных мероприятий, оплативших административные штрафы», - сказал А. Кушбасов.

За последние сутки по области зарегистрировали 199 новых случаев инфицирования. Регион находится в «красной» зоне.