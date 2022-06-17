17 Июня 2022 16:01

Около 2 млн казахстанских школьников прошли обучение в летней школе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники завершили обучение в летних школах. В них дополнительные знания получили около 2 млн детей. Это позволило школьникам углубить знания и восполнить пробелы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Работа летних школ была организована с 26 мая по 17 июня. Летняя школа носила добровольный характер для всех школьников, кроме учащихся выпускных 9, 11 классов.

«Из 3,6 млн школьников в летней школе обучение прошли около 2 млн детей. По желанию детей и их родителей были организованы дополнительные занятия по отдельным учебным предметам для более чем 38 тыс. школьников. Отмечу, что для мотивации детей занятия проходили в нестандартной форме и без оценок. В учебное расписание входили походы в музеи, экскурсии, деловые игры, мастер-классы, обсуждение фильмов, мультфильмов. Проводились книжные клубы, дискуссии, стратегические сессии, дебаты и многое другое. По итогам летней школы мы получили много положительных отзывов от родителей», – сказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

Занятия для школьников проводились с понедельника по пятницу. Обучение проходило по основным учебным предметам – «Математика», «Казахский язык», «Английский язык», «Физика», «Химия» и другим.

Теперь, после завершения работы летней школы учителя отправятся в ежегодный трудовой отпуск, который увеличился с 42 до 56 дней.











