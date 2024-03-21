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    20:42, 20 Март 2024 | GMT +6

    Около 2 млн детей Казахстана одновременно исполнили знаменитые кюи

    Около 2 млн детей Казахстана одновременно исполнили знаменитые кюи
    Фото: Минпросвещения РК

    Во всех организациях образования страны прошел республиканский челлендж #Күйкүмбірі. Одновременно около двух миллионов казахстанских ребят исполнили кюи Құрманғазы «Балбырауын», «Адай», «Сарыарқа», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    К учащимся столичной школы-лицея имени Райымбек батыра «Қазғарыш» №50 присоединился министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

    К челленджу по исполнению кюев присоединился министр просвещения РК Гани Бейсембаев
    Фото: Минпросвещения РК

    Обращаясь к участникам челленджа, глава ведомства отметил, что за последний год в стране значительно увеличилось число желающих играть на домбре.

    Около 2 млн детей Казахстана одновременно исполнили знаменитые кюи
    Фото: Минпросвещения РК

    - Этот древний музыкальный инструмент олицетворяет душу нашего народа, его традиции и культуру. Возвышая дух и славу нации, домбра стала нашим бесценным достоянием и национальным символом. Радует, что наши школьники, вместе с ними и маленькие воспитанники детских садов, студенты колледжей проявляют активный интерес к игре на национальном инструменте. Сегодня в каждом уголке страны одновременно звучали кюи и произведения известных композиторов. Через их творения из поколения в поколение передаются наши культурные ценности. И я верю, что наше подрастающее поколение достойно продолжит традиции этого сакрального искусства, – отметил Гани Бейсембаев.

    Около 2 млн детей Казахстана одновременно исполнили знаменитые кюи
    Фото: Минпросвещения РК

    В конце челленджа вместе с 300 учащимися школы министр исполнил народный кюй. Всего к праздничной эстафете присоединились около двух миллионов казахстанских детей. Самые маленькие участники – воспитанники детского сада «Бакыт» города Семей области Абай.

    Около 2 млн детей Казахстана одновременно исполнили знаменитые кюи
    Фото: Минпросвещения РК

    Челлендж домбристов — это широкомасштабная республиканская акция в преддверии Наурыза, инициированная министерством в 2023 году. Только за последний год количество кружков домбры в Казахстане увеличилось в 5 раз. Всего на сегодня функционирует 2 тысячи кружков, в которых учатся более 100 тысяч юных домбристов.

    Около 2 млн детей Казахстана одновременно исполнили знаменитые кюи
    Фото: Минпросвещения РК

     

    Теги:
    Культура Минпросвещения РК Праздник Дети Наурыз
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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