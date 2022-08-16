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Около 2 млн человек пострадали от сильной засухи в Китае
16 Августа 2022 19:00

Около 2 млн человек пострадали от сильной засухи в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Почти 2 млн человек с июля этого года прямо или косвенно пострадали от сильной засухи в ряде регионов Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По его данным, в провинции Цзянси (Восточный Китай), начиная с середины июля, сильная засуха затронула более 1,38 млн человек. Почти 11 тыс. человек в разных районах этой китайской провинции испытывали трудности с доступом к питьевой воде.

Во вторник в провинции Цзянси объявлен красный - максимальный уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

Наряду с этим, в городе Чунцин (Юго-Западный Китай) от засухи пострадали более 600 тыс. человек. В понедельник муниципальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой объявил оранжевый уровень чрезвычайного реагирования в связи с критической ситуацией в ряде районов мегаполиса с водоснабжением.

Засуха нанесла ущерб сельскохозяйственным культурам в этих административно-территориальных единицах КНР.

Как ранее сообщалось, китайские власти выделили около $30 млн для оказания помощи по ликвидации последствий засухи в регионах страны.


Фото: AFP PHOTO

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