Около 2 800 золотых слитков приобрели казахстанцы в апреле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 767 мерных слитков общим весом 94,5 кг приобрели казахстанцы у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов в апреле 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 52 967 золотых слитков общим весом 1,88 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 31% – 16 074 штуки. Далее следуют 100-граммовые – 11 669 штук (22%) и 20-граммовые – 11 275 штук (21%), 5-граммовые – 8 072 штуки (15%), 50-граммовые – 5 877 штук (11%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала действия программы на обратный выкуп приняты всего 147 мерных слитков общей массой 4,2 кг. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийский Банк, Jýsan Bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.